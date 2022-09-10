Galatasaray'ın Yusuf Demir transferi kriz çıkardı!

Transferin son günlerinde adete şov yaparak 5 ismi birden takıma katan Galatasaray, Yusuf Demir'in transferini 6 milyon Euro olarak açıklarken kulübünden maliyete ilişkin açıklama geldi.

Yabancı transferinde açılışı Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois ile yapan, ardından Lucas Torreira ve Dries Mertens’i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, dün gece Mauro İcardi’yi duyurduktan sonra Avrupa’dan dört Transfer daha yaptı.

Geçen sezon yarım sezon Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak duyururken Avusturya ekibinden transfer hakkında açıklama geldi.

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10/09/2022 11:20