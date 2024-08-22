Galatasaray'ın Zaha için istediği bonservisi duyurdular

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'nın Premier Lig'den bir takımın daha talip olduğu ileri sürüldü. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Wilfried Zaha için talep ettiği bonservis bedeline de yer verildi.

Galatasaray'dan ayrılmak için transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha ile İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'ın ilgilendiği ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; Portekizli kanat hücumcusu Pedro Neto'yu 60 milyon Euro'ya Chelsea'ye satan Wolverhampton, bu futbolcunun boşluğunu Zaha ile doldurmak istiyor.

Haberde Premier Lig ekibinin, Fildişili Sahilli yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.

Wolverhampton Teknik Direktörü Gary O'Neil'in, Zaha'nın büyük bir hayranı olduğu ve bu transferi çok istediği ileri sürüldü.

31 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen tek kulübün Wolverhampton olmadığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun Crystal Palace'ın da hedefinde olduğu kaydedildi.

Haber detayında, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli hücum oyuncusunu satmak için yaklaşık 9 milyon sterlin talep ettiği, olası bir sezonluk kiralama için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.