Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
22/03/2023
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.
Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine Galatasaray Kulübünde devam edileceği belirtildi.