Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

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22/03/2023

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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine Galatasaray Kulübünde devam edileceği belirtildi.

22/03/2023 09:32
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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