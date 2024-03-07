Galatasaraylı futbolcu Aktürkoğlu'nun trafikte tartıştığı 4 kişi yakalandı

Galatasaraylı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, takımının Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçı sonrası trafikte tartıştığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

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07/03/2024

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Galatasaraylı futbolcu Aktürkoğlu'nun trafikte tartıştığı 4 kişi yakalandı

Galatasaraylı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, takımının Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçı sonrası trafikte tartıştığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kerem Aktürkoğlu'nun, Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden trafikte bazı kişilerle tartıştığı, sosyal medya ve haber sitelerine de yansıyan görüntülerle ilgili çalışma yürüttü.

Görüntülerdeki araç plakasından şüphelileri tespit eden ekipler, K.D. (22), M.K. (37), S.T. (36) ile A.O'yu (39) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamada, zanlılar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve hırsızlık" gibi çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

07/03/2024 09:30
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TAGS: Kerem Aktürkoğlu
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