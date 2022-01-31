Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre Luyindama'nın Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşti.

Transferle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Al Taawon ekibine kiralandığı bildirildi.

Galatasaray, Christian Luyindama'yı 2019 yılında 8 milyon avro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna dahil etmişti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 19 maçta forma giydi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki savunma oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Al Taawon'a kiralandığı bildirildi.

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31/01/2022 15:31