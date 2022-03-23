Galatasaraylı Pulgar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, koronavirüs sebebiyle Şili Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

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23/03/2022

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Galatasaraylı Pulgar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, koronavirüs sebebiyle Şili Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Şili Milli Takımı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şili Milli Takımı doktorları Erick Pulgar'ın kendini kötü hissetmesinin ardından oyuncuya yapılan koronavirüs testinin pozitif olduğunu belirledi. Bu nedenle Erick Pulgar, 24 Mart Perşembe günü oynanacak Brezilya maçının kadrosundan çıkarılmıştır. Erick Pulgar şu anda evde izolasyon sürecini tamamlamayı bekliyor."

Şili Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

23/03/2022 10:15
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TAGS: Erick Pulgar
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