Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e pankartlı destek

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Filistin'e destek pankartları açtı.

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04/11/2023

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Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e pankartlı destek

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e destek pankartları açtı.

Galatasaraylı taraftarlar maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek verdi.

"Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük." şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, tribünlerde üzerinde İngilizce "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi"

"Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır", "Özgür Filistin", "Bırakın Gazze'de bebekler yaşasın" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.

04/11/2023 12:48
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TAGS: Galatasaray
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