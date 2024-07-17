Galatasaraylılar Şampiyonluğu Kutladılar

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği 16 Temmuz Salı akşamı Girne Colony Otel, The Garden’da gerçekleştirdiği balo ile 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu Galatasaraylılar ile birlikte doyasıya kutladı. Dernek Başkanı Talat Karapelit,Galatasaray SK Başkanı Dursun Özbek Ve Başbakan Ünal Üstel'inde katıldığı gecede galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladılar.Sarı kırmızılı taraftarların yoğun katılımı ile gerçekleşen gecede şampiyonluk kupaları da adaya getirildi.

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