Galaxy Note 10 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, Note ailesinin en yeni üyesi olan Galaxy Note 10 modelini Amerika’da düzenlediği Unpacked etkinliği ile tanıttı. TSİ 23:00’da tanıtılan akıllı telefona bir de Plus versiyon eşlik ediyor. Samsung Galaxy Note 10 özellikleri de lansmanın ardından netlik kazandı. Kendi serisinin kralı olan Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus pazara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Galaxy Note 10 fiyatı ve özellikleri ile ilgili detaylara yakından bakalım.

Samsung Galaxy Note 10 özellikleri – Ekran

Samsung, Note ailesinin en yeni üyesini her yıl ağustos ayında karşımıza çıkarıyor. Son olarak Note 9’un tanıtıldığı ailede şimdi sırada Note 10’a geldi. Galaxy Note 10 sahneye çıktı. Samsung’un S Serisi modellerin devam ettirdiği Plus seçeneği bu kez Note ailesinde de karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 10’a sahnede Note 10 Plus da eşlik etti.

Galaxy Note 10 özellikleri ile ilgili detaylara ilk olarak ekran ve tasarım detaylarıyla başlayalım. Samsung, yeni modeliyle kullanıcıya iyi bir tasarım sunmayı, gününü verimli geçirmesini sağlamayı ve yaratıcı içerikler üretebilmeyi vaat ediyor. Galaxy Note 10 da bu vaatleri gerçekleştirebilecek 6.3 inçlik bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Ailenin nispeten daha küçük ekranlı modeli, Dinamik AMOLED ve HDR10+ teknolojisine sahip. Bu sayede çekilen fotoğraflar hem daha canlı he mde daha net görünüyor. Ekran çözünürlüğü 2280 x 1080 piksel olan telefonun ekran yoğunluğu ise 401 ppi.

166 gram ağırlığındaki Galaxy Note 10, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ancak, tabii ki pahada ağır olan bu telefonu kılıf ile kullanmak şart diyebiliriz.

Samsung Galaxy Note 10 özellikleri – Donanım

Galaxy Note 10 özellikleri ile ilgili detaylara şimdi de donanım tarafıyla devam edelim. Telefon birçok ülkede 7nm mimarisine sahip Snapdragon 855 ile geliyor. Ancak ülkemizde telefon Exynos 9825’ten güç alıyor. Galaxy Note 9 ile kıyaslandığında yeni telefonun sentetik testlerde işlemcide yüzde 33, grafik performansında ise yüzde 52 iyileştirme ile geldiğini görüyoruz. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile gelen telefonda ne yazıkki microSD kart girişi yer almıyor.

Lansmandan saatler önce tanıtılan Exynos 9825 işlemcinin 2.73 GHz hızında çalışan iki adet M4 Cheetah çekirdeğine, 2.31 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A75 ve 1.95 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A55 çekirdeği eşlik ediyor.

Samsung Galaxy Note 10 özellikleri – Kamera

Kamera tarafında baktığımızda telefonun tıpkı S10 ailesinde olduğu gibi ön kamerasının bir delik olarak konumlandırıldığını görüyoruz. Galaxy Note 9’a göre önemli iyileştirmelerin yapıldığı telefon ön kamerasında canlı odaklama ile video çekebilebiliyor. Ayrıca buna efekt de eklenebiliyor.

Kameraların teknik özelliklerine baktığımızda f/2.2 diyafram değerine sahip 16 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya, 12 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.5 ve f/2.4 değişken diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 12 Megapiksellik telefoto kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamerası f/2.1 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip olan telefonun 16 Megapiksellik kamerası da 123 derecelik açı ile fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Önde de 10 Megapiksellik tek kameranın yer aldığını söyleyelim.

Video çekerken, görüntü sabitleme için DJI ve Gopro‘da kullanılan yazılım teknolojisi ile titremelerin önüne geçiliyor.

Samsung Galaxy Note 10 özellikleri – Batarya

Pil konusunda kullanıcıları üzmeyen Note ailesi, yeni modelde de bu geleneği devam ettiriyor. 3.500 mAh bataryadan beslenen telefon 30 dakikalık şarj ile tüm gün idare etmeyi hedefliyor. 45W süper hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefon için ekstra bir adaptör almak gerekiyor. Kutudan ise 25W adaptör çıkıyor.

Samsung Galaxy Note 10 özellikleri – Bağlantı

Bağlantı seçeneklerine baktığımızda Wifi 6 karşımıza çıkıyor. Mobil internette de Cat20 desteği ile beraber, baz istasyonu destekliyorsa 2 Gigabit download, 150 Mbps upload görmek mümkün.

Yeni Galaxy Note 10’da artık 3.5 mm’lik kulaklık girişi kullanılmıyor. Kutu içinden çıkan dönüştürücü ile harici kulaklıkları kullanmak mümkün. Bu değişimin temel amacı ise bataryada fazladan yer bırakmak. Note 9’da arkada yer alan parmak izi okuyucusu da artık ekranın üzerinde.

Güvenlik tarafında ayrıca yüz tanıma teknolojisi de karşımıza çıkıyor. Bu özelliğinde Galaxy Note 9’a göre daha iyi olduğunu söyleyelim.

Galaxy Note 10’un öne çıkan özelliklerinden biri de ses kaydı tarafında kendini gösteriyor. Video çekerken, görüntüyü yakınlaştırıldığında sesin kaynağına zum yapılıyor. Böylece odaklanılan nesneden çıkan ses kaydediliyor.

Oyun oynarken ön kamerada çekilen görüntü ekrana aynı anda verilebiliyor. Bu da Galaxy Note 10’un öne çıkan özelliklerinden biri. Özellikle oyun deneyimini YouTube ya da Twitch özerinden yayınlamak isteyenler için oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Note 10 özellikleri – S-Pen

Note ailesi denilince akla gelen en önemli unsur tabii ki kalemi. Burada kalem tasarımının da değiştiğini görüyoruz. Performans ve hassasiyet konusunda Galaxy Note 9’a benzer sonuçlar veren Galaxy Note 10 kalemi, fotoğraf ve video çekerken biraz daha fonksiyonel hale gelmiş durumda. Ön ve arka kameraya geçiş yaparken fotoğraf seçenekleri arasında dolaşma, zum yapma gibi işlemleri kalem ile uzaktan yapmak mümkün.

Samsung ve Microsoft arasında yapılan işbirliği de Note 10 ailesine yansımış durumda. Gelen çağrıları Windows üzerinden almak, çekilen fotoğrafları ve videoları anında bilgisayar ile senkronize etmek mümkün.

Galaxy Note 10 fiyatı

Duman Siyahı, Ay Tozu Grisi ve Fildişi Beyazı renk alternatifleri ile ön siparişe açılan telefon, sunulduğu pazara göre, ön sipariş verildiğinde sınırlı sayıdaki hediyeyle sahibine ulaşıyor. Galaxy Note 10 fiyatı da lansman ile birlikte belli oldu. Ülkemizde de ön siparişe açılan telefonun fiyatı 9.899 TL olarak belirlendi. Teslimatların 21 Ağustos ve sonrası tarihlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Galaxy Note 10 teknik özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: 151 x 71.8 x 7.9 mm, 168 gram

Ekran: 6.3 inç, Dinamik AMOLED, 2280 x 1080 piksel, Gorilla Glass 6, 401 ppi

İşlemci: Exynos 9825 – 7 nm (2x 2.73 GHz Mongoose M4 – 2x 2.4 GHz Cortex-A75 – 4x 1.9 GHz Cortex-A55)

Grafik Birimi: Mali-G76 MP12

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1.5-2.4 Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/2.1, 52 mm telefoto | 16 MP, f/2.2 ultra geniş açılı

Ön Kamera: 10 Megapiksel, f/2.2 diyafram

Pil: 3.500 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie); One UI

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C