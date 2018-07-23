Galaxy Note 9 şarj cihazı ortaya çıktı

Samsung, Note ailesinin yeni üyesi olan Galaxy Note 9'u 9 Ağustos'ta ABD'nin New York şehrinde düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacak. Bu tanıtım öncesinde cihazla ilgili birçok bilgi de ortaya çıktı. Bunlardan biri de cihazın kablosuz şarj ünitesi.

Hem saat hem telefon şarj edebilecek

Twitter'da bu tarz sızıntılarıyla tanınan Rolandt Quandt tarafından paylaşılan görseldeki kablosuz şarj cihazı aynı anda iki farklı ürünü şarj edebiliyor. Samsung Wireless Charger Duo isimli ürünün kodu ise EP-N6100 olacak. Aynı anda hem Samsung Galaxy Note 9hem de Galaxy Watch akıllı saati şarj edebileceği iddia edilen şarj cihazının sadece kutu görseli paylaşıldı.



Kutu görseli dışında cihazla ilgili sızan tek bilgi ise hem saat hem de telefon şarj edebilmesi. Bunu nasıl yapacağı konusunda net bir bilgi olmasa da özel bir tasarımla bunun sağlanabileceği düşünülüyor. Samsung, Note 9 ile beraber yeni ve iddialı akıllı saati Galaxy Watch'u da tanıtacak. Daha önce bazı modellerde yaptığı gibi bu telefonla beraber kısa bir süre için saati de hediye etme opsiyonu da sunulabilir.