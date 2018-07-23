Galaxy Note 9'un fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta gerçekleşecek tanıtım esnasında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Cihazın hangi bölgelerde hangi fiyatlar ve modellerle piyasaya sürüleceği Unpacked etkinliğinde belli olacak. Yeni çıkan söylentiler ise telefonun 24 Ağustos'ta piyasaya sürüleceğini ve Avrupa'da, Polonya'daki fiyatının ne olacağı şimdiden sızdı.

Polonyalı site Spider’s Web’in haberine göre Note 9, serinin bir önceki modeli olan Note 8 ile aynı fiyata sahip olacak. Tek farklılık ise daha iyi bir donanıma sahip olacak olması.

Dağıtımcı firmalardan gelen kaynaklara göre cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanlı sürümü Polonya’da 995 euro’ya satışa sunulacak. Bir diğer ortaya çıkan bilgiler arasında ürünün siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak olması.

Eğer Samsung gerçekten Note 9’u geçen yıl piyasaya sürülen Note 8 ile aynı fiyata sunarsa bu büyük bir başarı olacaktır. En azından her iki taraf için de. Bakalım bu iddialar gerçekten de doğru çıkacak mı? Her şey 9 Ağustos 2018'de belli olacak.