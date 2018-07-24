Galaxy Note serisi artık üretilmeyecek!

Bilindiği üzere Samsung her sene amiral gemisi statüsündeki iki farklı seri için yeni modeller satışa sunuyor. Genel olarak S serisi için iki model, Note serisi içinse 1 model satışa sunuluyor. İki seri arasındaki temel fark ise Note serisinde yer alan S-Pen’den kaynaklanıyor diyebiliriz. Yoksa tasarımsal anlamda Galaxy S serisi ile Note serisi arasında öyle önemli bir farklılık bulunmuyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Güney Koreli teknoloji devi 2019 için radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

Sızdırılan son bilgilere göre, Samsung önümüzdeki yıl Note serisini, Galaxy S serisi ile birleştirmeyi düşünüyor.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Samsung’un 3 farklı S10 modelini satışa sunacağı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. İşte bu modeller arasında yer alan ve muhtemelen Galaxy S10+ şeklinde adlandırılacak olan model aslında Galaxy Note 10 modeli olacak.

Samsung S10+ modeline ekstradan bir S-Pen de eklemeyi düşünüyor. Böylece Note serisi bir şekilde S serisinin içerisinde konumlandırılmış olacak.

Samsung’un bu tarz bir stratejiye yönelmesinin temel nedeni ise 2019 yılında katlanabilir ekranlı yeni amiral gemisi modelini satışa sunmayı düşünmesi. Güney Koreli teknoloji devi, Note serisini S serisi ile birleştirerek, Eylül ayına doğru da katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu tanıtmayı planlıyor.

Elbette bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Keza henüz Samsung’dan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.