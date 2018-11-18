Galaxy S10 ile birlikte bir dönem sona eriyor!

Samsung'un gelecek yıl duyurması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy S10 ile birlikte Güney Kore merkezli teknoloji devinin çentiği ortadan kaldıracağı söyleniyor. Peki Samsung'un aklında ne var?

Yeni bir patent başvurusu ile Samsung'un Infinity-O ile tam olarak nasıl bir tasarım hayal ettiğini ortaya çıkardı. Infinity-O'nun çentiğinin telefonun kenarına bağlı olmayan, bağımsız bir delik olduğunu biliyorduk. LetsGoDigital'in patentten paylaştığı görseller, bu çentiği yakından gösterdi.

Birkaç Samsung Galaxy S10 tasarımından oluşan karelerin çoğunda, ekranın sol üstünde küçük bir delik görünüyor. Çizimlerde farklı çentik tasarımlarını da görüyoruz, ancak Infinity-O, odak noktasında.

Siteye göre başvuru, Dünya Uluslararası Mülk Örgütü (WIPO) tarafından yönetilen Lahey Uluslararası Tasarım Sistemi tarafından yapıldı. Görsellere Lahey'in sayfasından da ulaşılabiliyor.

Galaxy S10'un tasarımının sonunda nasıl bir şekil alacağını bilmiyoruz ancak Samsung adına öncekilerden farklı bir telefon olacağı açık.

Haberin orjinalini bu linkten okuyabilirsiniz: https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-smartphones-galaxy-s10/