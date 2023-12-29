Galericiler uyardı; Aman dikkat!

Lefkoşa’da bir aracın arka camından “Piyasanın yüzde 30 altında araç getirmek istiyorsanız bizi arayın” şeklinde reklam yapılıyor.

Söz konusu fotoğraf kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinde tartışma konusu haline geldi.

Bir şirket bin sterlin kaparo alıyor, müşterinin seçtiği aracı ülkeye getiriyor. Müşteri, tüm harç paralarını kendisi ödüyor. Söz konusu şirket “Neden sizde yüzde daha ucuz” sorusuna “Galeriler fazla kar yapmak istiyor” cevabını veriyor.

Öte yandan galericiler ise son zamanlarda bu tarz işletmelerin türediğine dikkat çekiyor. Haber Kıbrıs’a konuşan galeri sahipleri “Aman dikkat yüksek kilometreleri araç getiriyorlar. Biz ülkeye getireceğimiz aracı iyice kontrol ediyoruz bu tarz yerler sadece gelecek olan aracın parasının ucuz olmasına bakıyor” dedi.

Bir başka tartışma konusu ise ülkede faaliyet gösteren galeriler, iş yerleri üzerinden devlete vergisini ödüyor yanlarında çalıştırdıkları işçiler ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Ancak internet üzerinden araba satışı yapan işletmeler hem haksız rekabete neden oluyor hem de vergi kaçırıyor.

Galericiler yetkililerin söz konusu işletmeler için adım atmasını istiyor.