Galerideki araçların üzerine uçtu
01/01/2024
2024'ün ilk gününde Başkent Lefkoşa'da feci bir kaza meydana geldi.
Ortaköy Doktor Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde bulunan trafik ışıklarını geçtikten sonra gaz basan sürücü direksiyon hakimiyietini kaybederek yolun solunda bulunan oto galerideki araçlara çarparak durabildi.
Araç sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazanın ayrıntıları gelecek...