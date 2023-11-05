Galibiyet, başkan Mannaş’ın doğum günü hediyesi oldu

Hamitköy, Birinci Ligin 7. Haftasında deplasmanda Binatlı’yı Altan Çocuk’un golüyle 1 – 0 mağlup ederek 3 puan almıştı.

Kırmızı siyahlılar maçtan sonra soyunma odasında büyük coşku yaşarlarken, kulüp başkanı Evren Mannaş da coşkuya ortak olmuştu. Maçtan sonra ise teknik direktör Ahmet Sakallı, teknik heyet ve futbolcular başkan Evren Mannaş iş yeri olan Şensal Premium’da ziyaret ederek başkanın doğum gününü kutladılar.

Doğum günü olan Evren Mannaş’a sürpriz yapan takım doğum günü pastası eşliğinde başkan Mannaş’ın doğum gününü kutlarlarken, galibiyeti de doğum günü hediyesi olarak verdiler.