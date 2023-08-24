Galibiyet serisi sürüyor: Inter Miami penaltılarda finale yükseldi

MLS ekiplerinden Inter Miami, U.S Open Cup'ta Cincinnati'yi penaltılarda eleyerek finale yükseldi. Inter Miami finalde Houston Dynamo ile karşı karşıya gelecek.

U.S Open Cup yarı finalinde Inter Miami ve Cincinnati karşı karşıya geldi.



Normal süresi 3-3 biten maçta rakibini penaltı atışlarında eleyen Inter Miami adını finale yazdırdı.



Inter Miami'nin gollerini Leonardo Campana (2) ve Josef Martinez kaydetti. Campana'nın gollerinde asist Lionel Messi'den geldi. Cincinnati'de ise Luciano Acosta, Brandon Vazquez ve Yuya Kubo ağları havalandırdı.



U.S Open Cup finalinde Inter Miami ve Houston Dynamo 27 Eylül'de karşılaşacak.

İkinci kupa ihtimali

Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, kısa süre içinde yeni takımıyla ikinci kupasını kazanabilir.



MLS Leagues Cup'ta Inter Miami'yle şampiyonluğa ulaşarak yeni takımıyla ilk kupasını kazanan Messi, U.S Open Cup'ın da kazanılması halinde kısa süre içinde iki kupa kazanmış olacak.

MLS'te son sırada

MLS'te Doğu Konferansı'nda yer alan Inter Miami, 22 maçta topladığı 18 puanla son sırada yer alıyor.



Bu maçlarda 5 galibiyet alan Inter Miami 3 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.

Galibiyet serisi sürüyor

U.S. Open Cup'ta adını finale yazdıran Inter Miami'nin galibiyet serisi de sürüyor.



Inter Miami, Lionel Messi'nin ilk maçına çıktığı Cruz Azul karşılaşmasından bu yana oynadığı tüm maçları kazandı.



Messi bu maçlarda 13 gole direkt katkı sağladı.