Galibiyet son saniyede geldi

Koopspor, YDÜ’yü son saniyede mağlup ederek klasmanı lider tamamladı YDÜ ise ikinci sırada kaldı.

78-77’lik skor ile maçı kazanan Koopspor, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

İlk periyottaYDÜ 5 sayılık farka ulaştı. İkinci periyotta YDÜ, soyunma odasına 45-37 üstün girdi. Üçüncü periyotta18-18’lik eşitlik oluştu ve YDÜ son 10 dakikaya 8 sayılık avantajla girdi.

Son periyodun başında müthiş bir performansla Kercem ve Alpay’ın basketleriyle 10-0’lık bir seri yakalayan Koopspor, bitime 6 dakika kala 65-63 üstünlüğe ulaştı. Son bölümler büyük heyecana sahne olurken, üstünlük sürekli el değiştirdi. Son anlarda 77-76 yenik durumda olan Koopspor bitime 2.3 saniye kala Kercem’in basketi ile 78-77 üstünlüğe ulaştı. Son topta Berkem’in atışı çemberden dönünce Koopspor mücadeleyi 78-77’lik skorla kazandı.

Koopspor’da Kercem İnancı 21 sayı attı. Timur Rustamov 13 sayı 8 ribaunt ile maçı tamamladı. Doğukan Demirman’ın 6 asisti galibiyette etkili oldu. YDÜ’de Ayomikun Omah 15 sayı, 12 ribaunt, İhsan Üğütücü 18 sayı, 6 ribaunt ile mücadeleyi tamamladı.

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19/06/2021 15:32