Galip Mendi doğruladı: Korkut Eken ile Kıbrıs’a geldiler

Kıbrıslı Türk gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker tarafından verilen ifadede adı geçen dönemin Emekli Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Atilla Peker’in Korkut Eken’le birlikte Kıbrıs’a geldiğini doğruladı. Mendi, kendilerine bir beyaz Toros araç verdiklerini de söyledi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunda, gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmek üzere kardeşi Atila Peker’in Korkut Eken’le birlikte Kıbrıs’a gittiğine dair açıklaması, Atilla Peker’in ifadesinde ismi geçen Jandarma Emekli Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi tarafından doğrulandı.

Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Kıbrıs’a Korkut Eken’le birlikte gittiklerini anlatan Atilla Peker, “Kıbrıs’ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı’na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti” dedi.

Odatv'den Can Özçelik, İddialar üzerine eski Jandarma Emekli Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ile konuştu.

Kutlu Adalı suikastına dair soruları cevaplandıran Mendi, “1994-1996 arasında Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nda görevliydim. 1996 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığına tayinim çıktı. Tayinimden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü. Kıbrıs’taki bir grup Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nı Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı gibi görüyordu. Olaydan sonra da sanki bununla bağlantılı gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok” dedi.

“KORKUT EKEN SAYGI DUYDUĞUM BİR BÜYÜĞÜM”

Korkut Eken’in Atilla Peker ile kendisine geldiğini kabul eden Mendi, “Korkut Eken Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış bir büyüğümüz. Saygı duyduğum bir kişi. Kahraman bir subay. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Ama o gün adını bilmiyordum. Onun Sedat Peker’in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim” ifadelerini kullandı.

EKEN’İN ELİNDE BOND ÇANTA VARDI

Atilla Peker’in “Galip Mendi ile tanıştım. Sonra yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi” iddiasına da yanıt veren Galip Mendi, “Korkut Eken’in yanında bond çanta vardı. Ama içinde ne vardı onu bilemiyorum” diye konuştu.

“EKEN PKK İLE İLGİLİ İSTİHBARAT GELDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Korkut Eken’in bazı PKK’lıların Kıbrıs’ta tedavi edildiğine dair istihbarat olduğunu ve bu sebeple geldiklerini anlattığını söyleyen Mendi şöyle devam eti:

“O dönem Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı’ydı. Korku Eken, Hasan Kundakçı’yla da görüştü. Korkut Eken bana Kutlu Adalı ile ilgili bir şey söylemedi.

PKK ile ilgili istihbarat çalışması yapılacağını söyledi. Biz de kendisine Beyaz Renault marka Toros aracı tahsis ettik.

Zaten biz Lefke’deydik. Kutlu Adalı Lefkoşa’daydı.”

“PKK’NIN SİLAH GÖMDÜĞÜ BİLGİSİNİ ARAŞTIRMAK İÇİN ARAÇ VERDİK”

Kutlu Adalı’nın öldürülmeden önce Aziz Barnabas Manastarı baskınına ilişkin yazılar yazdığını ifade eden Galip Mendi, “Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nın silahlı bir gücü yoktu. Barış Kuvvetleri Komutanlığı bir ihbar alıyor ve PKK’nın o çevreye silah gömdüğü bilgisine ulaşıyor. Orada arama yapılıyor.

O aramada kullanılan Beyaz Renault marka Toros araç Sivil Savunma Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilmişti. O aramada bu aracın gözükmesinden dolayı da Kutlu Adalı, Aziz Barnabas Manastarı baskınında kullanılan aracın aynı araç olduğunu yazdı” dedi.

“AİHM’DE 17 YARGIÇ ÖNÜNDE TANIK OLARAK İFADE VERDİM”

Kutlu Adalı’nın eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu hatırlatan Galip Mendi, “AİHM tarafından ifadem alınmadığı iddia ediliyor. Bu doğru değil. 17 AİHM yargıcının karşısında tanık olarak dinlendim. O dönem Ege Ordu Komutanlığında görevliydim. AİHM yazı yazarak beni dinlemek istemiş. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, benim gitmemi istedi.

Kıbrıs’taki ara bölgede yer alan Ledra Palas’ta 17 AİHM hâkimi karşısında ifade verdim. O yargıçlar arasında Rıza Türmen de vardı. Hepsi teker teker sorular sordu. Yaklaşık 2 saat sürdü” ifadelerini kullandı.

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27/05/2021 08:36