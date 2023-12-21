Galler genelinde 30 kilometre hız sınırı uygulaması başladı

Galler'de saatte 32 kilometrelik tartışmalı hız sınırını aşarken yakalanan ilk sürücüler, ödemesiz dönemin sona ermesinin ardından yarın para cezasına çarptırılacak.

Bu cezalar, Galler'de yüz binlerce kişinin "aptalca bir fikir" diye tanımladıkları bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundukları imza kampanyasının ardından geldi.

İşçi Partisi'nin tasarısı eylülde yürürlüğe girmiş ve ülkedeki çoğu yerleşim bölgesinde saatte yaklaşık 48 kilometre olan hız sınırı saatte yaklaşık 16 kilometreye düşürülmüştü.

Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford bu uygulamayı ilk olarak Mayıs 2019'da önermişti. Galler hükümeti bunun kazaları ve gürültü kirliliğini azaltacağı, hayat kurtaracağı ve insanları arabalarını evde bırakıp yürümeye ya da bisiklet sürmeye teşvik edeceğini savunuyor.

İşçi Partisi tarafından yönetilen devredilmiş hükümet ayrıca daha fazla kişiyi yürümeye ve bisiklete binmeye teşvik etmek, sağlık ve refahı iyileştirmekle birlikte "gelecek nesiller için çevreyi korumak" istiyor.

Ancak insanların değişikliğe uyum sağlamasına ve karayolları yetkililerinin yol işaretlerini ve Trafik Düzenleme Emirlerini düzenlemesini sağlamak için üç aylık bir "ödemesiz dönem" uygulanıyordu.

Bu sırada, uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunan bir kampanyayla 460 binden fazla imza toplandı.

İmza kampanyasını başlatan Gallerli Mark Baker, iktidardaki hükümetin hız sınırının düşürülmesinin hayat kurtaracağına dair kanıt sunamadığını iddia ediyor.

Baker, "Galler hükümeti bu güvenlik iddialarını destekleyecek ikna edici herhangi bir kanıt sunamamıştır" diye yazdı.

Bu yasanın öncülüğünü Sağlık ve Güvenlik Kurulu değil, Galler Hükümeti'nin İklim Değişikliği Birimi yapıyor!

Baker sözlerine şöyle devam etti:

Bizi dinlemediniz. Galler hükümetini Galler halkı göreve getirdi. Biz sizin patronunuzuz! Bu aptalca fikrin durdurulmasını talep ediyoruz.

Yaptırım sınırı yüzde 10 artı saatte yaklaşık 3 kilometreden az olmayacak, yani bir sürücü ancak saatte yaklaşık 38 kilometreyi aşarsa ceza kesilebilecek.

Fakat halkın bu değişikliğe tepki göstermesi üzerine emniyet müdürleri sınırı saatte yaklaşık 41 kilometreye yükseltti.

Independent