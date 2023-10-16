Galler sürpriz yaptı; sonuç A Milli Takım'a yaradı

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın rakipleri Galler ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Galler, puan durumunda Hırvatistan'ın önüne geçti.

EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile Hırvatistan karşılaştı. Ev sahibi Galler maçı 2-1 kazandı.

Maçta Galler'in golleri, 47. ve 60. dakikada Wilson'dan geldi. Hırvatistan'ın golü ise 75. dakikada Pasalic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte 6 maç oynayan takımlardan Galler, 10 puana yükseldi. Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.

Galler'den A Milli Takım'a yarayan sonuç

Son maçını A Milli Takım ile oynayacak olan Galler, Hırvatistan'ı zor duruma soktu. Bununla birlikte A Milli Takım, Galler karşısında 1 puan alırsa grup lideri olarak EURO 2024'e gidecek.

Maçtan anlar

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

22' Hırvatistan'da Domagoj Vida sarı kart gördü.

23' Galler'de Harry Wilson orta mesafeden frikik kullandı, ancak şutunda Livakovic kurtardı. Galler köşe vuruşu kazandı.

47' Galler, Harry Wilson'un attığı golle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti.

60' Galler, bir kez daha Wilson ile golü buldu ve farkı ikiye çıkardı.

75' Pasalic, Hırvatistan adına golü attı ve farkı bire indirdi.