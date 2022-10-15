Galler'de polis tuk tuk kullanacak

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15/10/2022

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Galler'de polis tuk tuk kullanacak

Galler bölgesinde bazı polis memurlarının suçlularla mücadelede üç tekerlekli tuk tuk kullanacağı duyuruldu.

Galler'de polis suçlularla mücadele için tuk tuk kullanacak .

BBC'nin haberinde, Gwent polisinin, Monmouthshire ilçesine bağlı Abergavenny ve Newport kentinde suçlularla mücadele için 4 tuk tuk aldığı duyuruldu.

Polislerin, söz konusu üç tekerlekli araçları parklarda, yürüyüş yolları gibi alanlarda devriye gezmek için kullanılacağı bilgisi paylaşılan haberde, araçların, suçların bildirilme ve yardım istenebilme ihtimali yüksek "güvenli bölgelerde" bulunacağı aktarıldı.

15/10/2022 18:27
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TAGS: Galler’de polis tuk tuk kullanacak
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