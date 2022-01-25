Gambiya çeyrek final biletini aldı

Gambiya, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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25/01/2022

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Gambiya çeyrek final biletini aldı

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, Gine ile Gambiya karşı karşıya geldi.

Gambiya, Bafoussam kentindeki Kouekong Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Musa Barrow'un 71. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Gambiya'nın forvet oyuncusu Njie 87, Gine'nin savunma oyuncusu Conte de 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Gambiya, ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

25/01/2022 09:35
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TAGS: Gambiya
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