Game Of Thrones'tan veda öncesi rekor

Dünyada fenomen haline gelen ve final yapmaya hazırlanan Game of Thrones'un yeni bölümü rekor kırdı.

George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan ve dünyada fenomen haline gelen Game of Thrones dizisinin dün gece yayınlanan The Long Night bölümü, TV tarihinin en çok tweet atılan bölümü olarak rekor kırdı.

Winterfell'deki savaşı konu alan dizinin sekizinci sezonunun üçüncü bölümü hakkında toplamda 7.8 milyondan fazla tweet atıldı.

VEDA ÖNCESİ REKOR

Dün gece yayınlanan The Long Night bölümü, TV tarihinin en çok tweet atılan bölümü oldu. Winterfell'deki savaşı konu alan dizinin sekizinci sezonunun üçüncü bölümü hakkında toplamda 7.8 milyondan fazla tweet atıldı.

Öte yandan Game of Thrones, 8. ve final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.