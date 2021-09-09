Game of Thrones’un Dağ’ı Hafthor Julius Björnsson 55 kilo verme sırrını açıkladı

Game of Thrones’un dizisinin Dağ (The Mountain) adlı karakteri olarak ünlenen, “dünyanın en güçlü adamı” unvanlı Hafthor Julius Björnsson, boksta kariyer yapmak için sıkı bir çalışma içine girdi. 18 ayda 55 kilo veren Björnsson, zayıflama ve belirgin karın kaslarına sahip olma sırrını verdi.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Dağ (The Mountain) karakteriyle tanınan Hafthor Julius Björnsson, diziden bu yana çok değişti. 18 ayda 55 kilo veren 32 yaşındaki İzlandalı oyuncu ve sporcu, sıkı çalışma sonucunda belirgin karın kaslarına kavuştu.

2018’de araba kaldırma, kaya taşıma, halter kaldırma, kamyon taşıma gibi yarışlara girerek “dünyanın en güçlü adamı” unvanını alan Björnsson, 2020’de 'deadlift'te 501 kilo kaldırmış ve Eddie Hall'un 2016'da 500 kilo kaldıran ilk insan olarak tarihe geçtiği dünya rekorunu kırmayı başarmıştı.

PROFESYONEL BOKSÖRLÜĞE HAZIRLANIYOR

2,06 metre boyunda, 180 kilo olan aktör, boks alanında kendine yeni bir kariyer yapmaya hazırlanırken kilo vermesi gerektiği için sıkı bir çalışma programının içine girdi.

GÜNDE 300 MEKİK ÇEKİYOR

Günde 300 kez mekik çekme hareketi yaparak karın kaslarını güçlendirdiğini söyleyen Björnsson, boks için vücudunu şekillendirirken “en güçlü adam” seçilmek için yaptığından daha fazla çalıştığını anlattı.

12 hafta önce ağırlık kaldırmayı bıraktığını, çünkü artık daha güçlü olması gerekmediğini belirtti. Bunun yerine şınav, mekik çekme gibi vücut hareketlerine yöneldiğini söyledi.

"KARIN KASLARIM ARTIK DAHA BELİRGİN"

Insider’a konuşan Björnsson, “Boks yapmak için çok güçlü karın kaslarına sahip olmak gerekiyor” dedi. Yaptığı mekik hareketiyle karın kaslarında büyük değişim meydana geldiğini söyleyen Björnsson, “Karın kaslarım artık daha belirgin ve daha güzel, daha önce gözle görülür değildi” diye konuştu.

“Diyet çok önemli” diyen Björnsson, “İstediğiniz kadar spor yapın, günde bin tane mekik çekin, diyetiniz zayıfsa six-pack karın kası göremezsiniz” dedi.

Karın yağlarını eritmek için kalori azaltmak gerektiğini söyleyen Björnsson, yağ eritirken vücut bölgelerinin sarkmasının da önüne geçmek gerektiğini belirtti.

Björnsson, kalori saymadığını ama her gün aynı beş yüksek proteinli öğünle beslendiğini söyledi. Haftada bir gün ise kendisine izin verdiğini ve istediğini yediğini anlattı.

Yüzlerce mekik haraketine rağmen Björnsson, antrenmanının ince kalmasını sağlayan kondisyon çalışması ve kardiyoyu da içerdiğini belirtti.

"GÜNDE 2-3 KEZ ANTRENMAN YAPABİLİRİM"

“Vücudunuzu dinlemeniz gerekir, bu çok önemli” diyen Björnsson, “Ben günde iki, bazen üç kez antrenman yapabilirim çünkü profesyonel sporcuyum. Ama bazıları için günde 8-12 saat imkansız bir şey” dedi.

Björnsson, ortalama bedende kişilere günde 300 mekik hareketi önermediğini, haftada üç kez günde 50 mekikle antrenmana başlayabileceklerini ve daha sonra sayıyı artırabileceklerini söyledi.

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09/09/2021 15:11