Game of Thrones'un yeni devam dizisi belli oldu: 10.000 Ships

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) devam serisi; House of the Dragon sonrası 10.000 Ships ile devam edecek. Dizinin senaryosu Amanda Segel'a emanet edildi.

Game of Thrones (Taht Oyunları) iki yıl önce sona erdi ancak devam serisini uzun süre devam edecek. Game of Thrones'tan 300 yıl öncesini, Targaryen Hanedanı'nın hikayesini anlatacak olan devam dizisi House of the Dragon'dan sonra yayınlanacak proje de netleşmeye başladı.

Deadline, Buz ve Ateşin Şarkısı'nın başlamasından yaklaşık 1000 yıl öncesini anlatacak 10.000 Ships'in senaryosu Amanda Segel'a teslim edildiğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre The Mist ve Person of Interest gibi dizilerin de yapımcılığını üstlenen Segel'in yeni görevi, 10.000 Ships'in, House of the Dragon sonrası HBO'da yer alacak olan ikinci Game of Thrones yan dizisi olması anlamına geliyor.

Maceranın Prenses Nymeria'nın hikâyesini ve nehrin gururlu prensleri ile eski Valyria'nın ejderha lordları arasındaki son ölümcül savaşı konu alması bekleniyor. Arya Stark, Lord Mors Martell ile evlenen ve yirmi yıldan fazla bir süredir Dorne'u yöneten efsanevi savaş kraliçesi olduktan sonra korkunç kurtuna Nymeria adını verdi. Geliştirme aşamasındaki spinoff'un çalışma başlığı, Essos'taki ejderha lordlarından kaçan ve Yaz Denizi'ndeki bir kanala geçerek tüm gemi filosunu yaktığı efsanevi Nymeria hikayesini ima ediyor.

10.000 Ships dışında Game of Thrones'un devam serisi hakkına bilinenler

Dizi, Game of Thrones'un başarısının izini süren ilk yapım olacak. Bu baharda sete girdi ve şu anda 2022 için yayın tarihi konusunda karar verilmiş durumda. Ekim 2019'da HBO'dan 10 bölümlük sipariş alan dizi, George R.R. Martin'in Fire & Blood adlı kitabına dayanıyor ve Game of Thrones olaylarından 300 yıl öncesinde geçiyor. Hane, Westeros'u yönetirken, Daenerys Targaryen'in ataları dizinin ön ve ortasına yerleştirilecek ve bu da Rhaenyra Targaryen ile Ejderhaların Dansı olarak da bilinen II. Aegon arasındaki veraset savaşına yol açacak.

Sör Duncan the Tall'ın (Dunk) maceralarını takip eden Martin tarafından yayınlanan bir dizi roman olan A Knight of the Seven Kingdoms'a dayanacak ve genç bir Aegon V Targaryen (Egg) göreceğiz. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin başlamasından 90 yıl önce geçen bu dolambaçlı köken öyküsü, Aegon'un Yedi Krallığın Efendisi olarak taç giymesinden ve eski arkadaşı Dunk'ın Kral Muhafızları'nın Lord Komutanı olarak seçilmesinden önce geliyor.

Bu proje, izleyicilere King's Landing'in en fakir semtinde ikamet eden sıradan vatandaşların yaşamlarına cesur bir bakış sunacak. Hayranlar, Flea Botton'u birkaç karakterin hikayesinden daha önce öğrendi. Dar Deniz'e yelken açmadan önce, Lord Davos Seaworth (Liam Cunningham) Flea Bottom'da doğdu ve gecekondudan kaçmak için bir denizci oldu. Sör Duncan the Tall, 16 yaşında Arlan of Pennytree tarafından şövalye olana kadar Flea Bottom'da yaşadı.

Game of Thrones evreni için bir de animasyon serisi için çalışmalarının başladığı iddia edildi.

Dizi, şu an HBO Max'te erken geliştirme aşamalarında. Potansiyel dizinin odak noktasının ne olacağına dair hiçbir ayrıntı yok ve şu anda projeye bağlı bir yazar veya ekip üyesi yok. HBO Max şimdilik yorum yapmayı reddetti.

28/05/2021 10:00