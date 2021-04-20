GameStop CEO'su görevini bırakıyor

GameStop CEO'su George Sherman, 31 Temmuz'da görevi bırakacağını açıkladı.

ads ads ads ads
20/04/2021

ads
ads
GameStop CEO'su görevini bırakıyor

ABD'li bilgisayar ve konsol oyunları perakendecisi GameStop, şu anki CEO George Sherman'ın yakında istifa edeceğini duyurdu.

Daha önce Best Buy’da çalışan Sherman, şirketin zorlu süreçten kurtulmasına yardımcı olmak için Covid-19 salgını nedeniyle maaşını yüzde 50 düşürmüştü.

Reddit kaynaklı bir ticaret çılgınlığının merkezinde yer alan şirketin hisseleri, GameStop'un Sherman'ın 31 Temmuz'da veya öncesinde istifa edeceğini ve bir halef aramaya başladığını duyurmasının ardından pazartesi günü yüzde 9 yükseldi.

Reuters daha önce GameStop yönetim kurulunun CEO arama konusunda oyun, e-ticaret ve teknoloji sektörlerinden potansiyel adaylarla görüştüğünü bildirmişti.

GameStop'un eski CFO'su Jim Bell ve eski müşteri yöneticisi Frank Hamlin de son haftalarda şirketten ayrılan üst düzey yöneticiler arasında yer alıyor.

20/04/2021 16:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Teknoloji, e-ticaret, Ekonomi, Oyun, Şirketler, George Sherman, GameStop
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.