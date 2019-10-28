Gamze Erçel kızına vefat eden annesinin ismini verdi

Oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel baby shower partisi yaptı. Hamileliğinde son aya giren Gamze Erçel kızı için baby shower partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarını ve aile dostlarını bir araya getiren Gamze Erçel partide kızının adını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Aylin Mavi' ismini koymaya karar verdi. Partide zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

En büyük destekçisi kardeşi



Hamile Gamze Erçel'in en büyük destekçisi ise kardeşi Hande Erçel. Ablasını bir an yalnız bırakmayan güzel oyuncu Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oluyor.

28/10/2019 10:35