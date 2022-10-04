Gamze Erçel'den Aylin Mavi paylaşımı: Anasının kızı!

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, 2019 yılında dünyaevine girmiş, aynı sene kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı. Son olarak kız kardeşi Hande Erçel ve ailesiyle tatile giden Gamze Erçel, geçtiğimiz haftalarda kızı Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı haberleri ile gündeme gelmişti.

"İKİ HAFTA ÖNCE TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI, MAVİ GAYET İYİ"

Sosyal medyada aktif olmaması dikkatlerden kaçmayan Gamze Erçel, Instagram hesabından kızının sağlık durumuyla ilgili olarak şu mesajı paylaşmıştı:

Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten.

"MAALESEF İPİN UCU KAÇTI"

Erçel, sözlerine; "Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya, hatta aile büyüklerimize de 'Ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz' diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler" diye devam etmişti.

sosyal medyadan Aylin Mavi'ye ve anne-babasına destek mesajı yağmıştı. Erçel ve Yıldırım'ın takipçilerinin dışında Hande Erçel'in hayranlarını da Mavi'ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletmişti.

AYAKKABILARINI GÖSTERDİ

30 yaşındaki Gamze Erçel, son olarak 4.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı.

2.5 yaşındaki kızı Mavi'nin giydiği parlak taşlı ayakkabıları yayınlayan ünlü isim, bu fotoğrafa "Anasının kızı" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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04/10/2022 14:41