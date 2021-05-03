Gana 1,3 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Gana, Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 1,3 milyon doz alacak.

Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, aşıların 15 Mayıs'ta ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Akuffo-Addo, ülkeye gelecek 1,3 milyon doz aşıya ilişkin, "Böylece ülkemizi, ekonomimizi ve hayatımızı hepimizin arzuladığı normale döndürmeyi umabiliriz" dedi.

Nana Akuffo-Addo, COVID-19'a karşı en iyi koruma yolunun maske takmak olduğunu işaret ederek, halkın maske takmaktan yorulmamasını istedi.

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03/05/2021 09:28