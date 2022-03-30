Gana dünya çapında en çok ikinci el kıyafet ithal eden ülke oldu

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın, Batı'dan en çok ikinci el kıyafet ithal eden ülke olduğu bildirildi.

Uluslararası Kullanılmış Kıyafetler OECToday raporunda, Gana'nın 2020'de 182 milyon dolarlık bir değerle dünyada en çok ikinci el kıyafet ithal eden ülke olduğu belirtildi.

Raporda, Gana'dan sonra dünyada en çok ikinci el kıyafet ithal eden ülkelerin sırasıyla 158 milyon dolarla Ukrayna, 136 milyon dolarla Pakistan, 132 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 124 milyon dolarla Nijerya olduğu kaydedildi.

Gana'da ABD, Kanada ve İngiltere'den gelen ikinci el kıyafetlerin ucuz maliyetli ve daha kaliteli olduğu düşünülüyor.

Ülkede ikinci el kıyafet ticareti yapanların getirdiği giysiler, birçok bölgede kurulan pazarlarda satılıyor.

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30/03/2022 10:02