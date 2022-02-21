Gana, iki yıl içerisinde aşı tesisi kurmayı planlıyor

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin iki yıl içerisinde yerli aşı üretim tesisi kurmayı hedeflediğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Akufo-Addo, Almanya'nın Marburg'da düzenlenen Kovid-19 üst düzey toplantısına katıldı.

Akufo-Addo, burada yaptığı açıklamada, Gana'nın Afrika kıtasındaki Kovid-19 salgınla mücadeleye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Gana'nın önümüzdeki iki yıl içerisinde ulusal aşı üretim tesisi kurmayı hedeflediğini aktaran Akufo-Addo, "Tesis, Kovid-19 aşılarının ve diğer aşıların doldurulması, bitirilmesi ve paketlenmesi amacına hizmet edecek." dedi.

Akufo-Addo, tesisin ayrıca "aşı üretimi için araştırma ve geliştirmeyi güçlendirmeye" yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

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21/02/2022 12:24