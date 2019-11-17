Gana'da aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde, bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Savannah bölgesinden yola çıkan yolcu teknesi, aşırı yük nedeniyle Yeji kenti yakınlarındaki Makango Nehri'nde alabora oldu.

Olayda, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknede kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

17/11/2019 17:11