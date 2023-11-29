Gana'da sel nedeniyle yüzlerce kişi yerinden oldu

Gana'nın Greater Accra bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Dawhenya'daki sulama barajının taşması sonucu meydana gelen selde, yüzlerce kişi yerinden oldu.

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29/11/2023

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Gana'da sel nedeniyle yüzlerce kişi yerinden oldu


Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ningo Prampram Belediyesinin açıklamasında Greater Accra bölgesindeki Dawhenya'da yer alan sulama barajının taşmasının sele neden olduğu belirtildi.

Haberlerde, sel nedeniyle yüzlerce kişinin yerinden olduğu, 600'den fazla evin de sular altında kaldığı kaydedildi.

Ningo Prampram Milletvekili Sam George, yaptığı açıklamada, bölgede tahliye çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

29/11/2023 15:47
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TAGS: haber, kıbrıs, sel, gana
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