Ganalı Kadın Elini Kolunu Sallayarak Aprona Girdi

Alman pasaportu hamili 22 yaşındaki Ganalı kadının 29 Ağustos Pazar gecesi Baf Havaalanı’nda gizlice binanın gelen yolcu bölümünün çıkış kapısından geçip elini kolunu sallayarak aprona kadar ulaşmayı başardığı haber verildi.

Politis “Havaalanında Ciddi Güvenlik Açığı” başlığıyla aktardığı haberde, geçen Pazar gecesi, Ganalı kadının kendini apronda bulmasıyla sonlanan “benzeri görülmemiş” olay ile Baf Havaalanı’ndaki ciddi güvenlik açıklarının gündeme geldiğini yazdı.

Gelen yolcu pasaport kontrol bölümü ile apron arasında, sadece yer görevlilerinin bileceği ve belirli zaman aralıklarında değiştirilen şifreli kapı bulunduğuna ve mecburi istikametin aksine hareket edildiğinde devreye giren alarm sistemi bulunduğuna dikkat çekilen haberde, 22 yaşındaki kadının hem kimseye görünmeden hem de alarm sistemine yakalanmadan aprona çıktığına dikkat çekildi.

Habere göre “kaçak” kadın, aprondaki bir görevlinin polis çağırması üzerine tutuklandı ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Havaalanı işletmecisi Hermes Airport yetkilisi, kadının Birmingham’a gitmek istediğini ancak “check in” sırasında İngiltere’ye girmek için gerekli evraka sahip olmadığından reddedildiğini söyledi.

22 yaşındaki kadının gişelerin sağına, yolcu gelişlerinin yapıldığı bölüme geçtiğini anlatan yetkili, bu bölümde ters yönde hareket edildiğinde fark ederek gümrük ofisinde alarm çalan bir sistem olduğunu ancak bu sefer sistemin çalışmadığını söyledi. Kadının yoluna devam ederek bagaj alanı ve pasaport kontrol alanına girdiğini, burada görev yapan tek polisin de kendisini fark etmemesi üzerine, yer hostesinin şifreyi girip kapıdan geçmesi üzerine kapıyı tutup kapanmasını engelleyerek aprona çıktığını sözlerine ekledi.

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01/09/2021 14:35