Gara Duman Cycling Team: Görüşülecek dava için orada olacağız

Gara Duman Cycling Team, geçtiğimiz hafta yine meydana gelen üzücü bir bisiklet kazasının ardından resmi sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Açıklamada kazanın ardından bisiklet camiasında yankı uyandıran çeşitli tartışmalara ve endişelere dikkat çekti.

Gara Duman Cycling Team tarafından yapılan açıklamada, 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Lefkoşa mahkemelerinde görüşülecek olan dava için orada olacaklarını duyurdu.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde;

"Değerli bisiklet dostları;

Bildiğiniz üzere geçen hafta yine çok üzücü bir "bisiklet kazası" ile hepimiz bir kez daha irkildik ve çok derin endişeler yaşadık. Kimimiz bisikleti braktı, kimimiz bu fiziki koşullarda bu ülkede bisiklet sürülemeyeceğiniden dem vurdu, sosyal medyada çok şey konuşuldu yazıldı.

Bizler önce arkadaşlarımızın sağlık durumunu göz önüne alarak söylenecekleri daha sonra söyleyeceğimizi söyledik.

ilk olarak 23 Kasım Perşembe saat 10.00 da Lefkoşa mahkemelerde ilgili kaza için görüşülecek dava için orada olacağız.

Tüm basın mensuplarını ve bisiklet camiasını ilk tepkimizi vermek için oraya bekliyoruz"