Garaböcü Halk Masalı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Önünde Sahnelenecek

 İşaret dili gönüllüleri tarafından hazırlanan Garaböcü Halk Masalı 7 Eylül Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde, saat 18:30’de sahnelenecek.

ads ads ads
01/09/2021

ads
ads
ads
Garaböcü Halk Masalı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Önünde Sahnelenecek

 İşaret dili gönüllüleri tarafından hazırlanan Garaböcü Halk Masalı 7 Eylül Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde, saat 18:30’de sahnelenecek.
Akile Ruh Ekizoğlu’nun derleyip kitaplaştırdığı ve etkinlikte anlatımını da üstleneceği Garaböcü Masalı işaret dili ile sahneye uyarlandı.
İşaret dili gönüllülerinin sahnedeki performanslarıyla hayat bulacak “Engelsiz Tiyatro” etkinliği  sadece işitme engelliler değil tüm engel grupları dikkate alınarak halkın beğenisine sunulacak.
Etkinlik sırasında Asya bebeğin tedavisine yardım amaçlı satış standı da kurulacağı bildirilirken, etkinlikle ilgili bilgiye 0533 868 51 30 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

01/09/2021 16:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Garaböcü Halk Masalı
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.