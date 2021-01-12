Garanti: Bana çok dikkat etmek bile yetmemiş

Şenay Garanti, sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

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12/01/2021

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Garanti: Bana çok dikkat etmek bile yetmemiş

Özel bir hastanede estetisyen olarak çalışan Şenay Garanti, sosyal medya hesabı  üzerinden koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Garanti "Temaslılarımı bildirdim! Herkes üstüne düşeni yapsın, aranmayan gözden kaçan varsa kendini bildirsin!" ifadelerini kullandı.

İşte Şenay Garanti'nin açıklaması şöyle: 

Covid pozitifim! Temaslılarımı bildirdim! Herkes üstüne düşeni yapsın, aranmayan gözden kaçan varsa kendini bildirsin!
Herkes önce kendi sonra çevresindekiler için dikkat etsin! (Bana çok dikkat etmek "bile" yetmemiş!!!)

 

12/01/2021 15:39
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TAGS: şenay garanti, haberkıbrıs, koronavirüs, pozitif
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