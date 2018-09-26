Garantörlerin gündeminde 'sondaj' vardı

Yunan diplomatik kaynaklar, salı günü Kıbrıs ile ilgili üç garantör ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılan gayri resmi toplantının “sondaj nitelikli toplantı” olduğunu belirtti

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Yunan diplomatik kaynaklar, salı günü Kıbrıs ile ilgili üç garantör ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılan gayri resmi toplantının “sondaj nitelikli toplantı” olduğu belirtildi.

Aynı kaynak, Kıbrıs sorununun dış boyutu; garantiler ve güvenlik konusu ele alındığını belirterek, “sondaj nitelikli görüşme idi ve yaklaşık bir saat sürdü” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias düzenlenen transatlantik akşam yemeği sırasında Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Christodoulides’i toplantı hakkında bilgilendirdi.

Bu arada, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin tamamlanmasının ardından Kotzias üç garantör ülkenin gayri resmi toplantısından sonra Britanya’nın düzenlediği çalışma öğe yemeğine katıldı.

Kaynak: CNA