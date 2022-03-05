Garber: Gücümüz birliğimizdir…

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber Rusya ile Ukrayna arasında 10 gündür devam edecen savaşa ilişkin açıklama yaptı “Ukrayna’nın yanındayız” mesajı verdi.

Savaşın dünya için tehlike olduğun dikkat çeken Judith Garber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı seçtiğine dikkat çekti.

Judith Garber’in açıklaması şöyle:

Bu, Avrupa ve dünyadaki tüm özgürlük seven insanlar için tehlikeli bir andır. Vladimir Putin, Ukrayna halkı üzerinde acımasız saldırısını başlatarak, küresel barış ve demokrasinin temel direklerine de saldırdı. Ancak Ukrayna halkı dirençlidir ve cesaretleri ile otokrasiyi kararlı bir şekilde reddetmeleri, dünya çapında milyonlarca kişiye ilham vermeye devam ediyor. Bu çağın tarihi yazıldığında, Kremlin'in korkak bir davranışla, kışkırtılmamış, haksız ve önceden tasarlanmış bir saldırı başlatma tercihi ortaya çıkacaktır. Ayrıca, uyarlanmış bir propaganda kampanyasına rağmen, Vladimir Putin'in eylemlerinin haklara saygılı olan toplumları her zamankinden daha fazla biraraya getirdiğini ve Rusya'nın kat kat daha zayıf olduğunu gösterecektir. Ukrayna'nın ve daha geniş demokrasi ilkelerinin savunulmasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefiklerimiz ve dünya çapındaki ortaklarımız kararlılıklarından feragat etmeyecektir.

Putin'in Kışkırtılmamış ve Önceden Tasarlanmış Savaşı

Putin, elindeki masal kitabını aynen uyardığımız gibi uyguladı. Saldırısından önceki haftalarda, düzenli olarak 150.000'den fazla askeri ve beraberlerindeki askeri teçhizatı Ukrayna sınırına taşıdı. Kan üniteleri aktarıp sahra hastaneleri inşa etti, Donbas'taki bombardımanı artırdı ve Ukrayna devlet kurumlarına ve altyapısına karşı siber saldırılar başlattı. Kendi uydurma güvenlik endişelerini gidermek için Amerika Birleşik Devletleri'nin, Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın ortaya koyduğu her türlü iyi niyetli diplomatik çabayı ve yaratılacak insani acılardan kaçınmayı reddetti.

Ve sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'nın egemenliğini savunmak ve felaketi önlemek için toplanmasıyla hemen hemen aynı anda, Putin uluslararası hukuku ihlal ederek işgalini başlattı. Füzeler yağmaya başladı ve Ukrayna genelindeki tarihi şehirleri vuruldu. Ardından hava saldırıları, tank sıraları ve askeri taburlar geldi, tüm bunlar yenilenmiş bir dezenformasyon dalgası ve düpedüz yalanlar eşliğindeydi. Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını uydurma “soykırım” iddialarıyla gerekçelendirerek, Rusya Federasyonu'nun 2014'te Ukrayna'yı ve 2008'de Gürcistan'ı işgal ettiğinde kullandığı sinsi taktikleri yeniden kullanmaktadir.

Dünyaya karşı şeffaf olduk. Herhangi bir karışıklık veya örtbas olmaması için Kremlin'in planlarıyla ilgili istihbaratımızın gizliliğini kaldırdık. Saldırgan Putin'dir. Bu savaşı Putin seçti. Ve şimdi Rus halkı, onun halkı, kararının sonuçlarına katlanacaktır.

Yanıtımızda Birlikteyiz

Bunun sonu Vladimir Putin için iyi bitmeyecek. Kremlin Ukrayna'yı işgal etmeye başladığında, dünyanın dört bir yanındaki demokrasiler bu savaşın mimarını sorumlu tutmak için birleşti. Küresel ekonominin yarısından fazlasını temsil eden bir koalisyonla yakın koordinasyon içinde hareket ederek, Putin'e, onu destekleyenlere ve rejimine maksimum maliyetler getirme kabiliyetimizi genişlettik. Eşi görülmemiş küresel koordinasyonun bir sonucu olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada, Rusya'nın ekonomisini, finansal sistemlerini ve en son teknolojiye erişimini kısıtlayan kapsamlı mali yaptırımlar uygulamaya koydu. Putin halkının refahına yatırım yapmak yerine savaş açtığı için Rus borsası düştü ve ruble, tarihin en zayıf noktasına düştü.

Dünyanın her yerindeki demokrasiler, Putin'in Ukrayna'nın temel özgürlüklerine yönelik saldırısına yanıt olarak birleşti. Rusya'nın dolar ve euro cinsinden iş yapma kabiliyetini sınırlayacağız. Rusya'nın ordusunu finanse etme ve büyütme yeteneğini engelleyeceğiz. Rusya'nın küresel ekonomiye erişimini bozacağız. Ve daha fazlasını yapmaya hazırız.

Transatlantik Birlik ve Her Zamankinden Daha Güçlü Kararlılık

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa güvenliğine ve demokratik ideallere yönelik en önemli meydan okumalardan biri karşısında, Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefiklerimiz ve ortaklarımız dayanışma içinde bir araya geldiler. Kıbrıs'ta siyaset yelpazesindeki liderler Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgalini kınadı. Ada genelinde vatandaşlar ve kişiler, Ukrayna halkına sarsılmaz desteklerini dile getirmek için protesto ve dayanışma içinde bir araya geldiler.

Putin bizi bölmeyi başaramadı ve Putin gururlu Ukrayna ulusunu silmeyi başaramayacak.

Özgürlük, demokrasi ve insan onuru, korku ve zulümden çok daha kuvvetli güçlerdir. Demokrasi ve otokrasi arasındaki rekabette, hata yapmayın: Özgürlük galip gelecek. Hepimiz Ukrayna'nın yanında dururken bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz.

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05/03/2022 20:43