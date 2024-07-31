Gardiyanoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıla mesaj yayımlayarak halkın bayramını kutladı.

Bakan Gardiyanoğlu’nun mesajı şöyle:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 453’üncü yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos tarihi, Kıbrıs Türk Halkının eşit, özgür ve güven içinde yaşamak için verdiği çetin mücadele ve varlığı ile ilgili ortaya koyduğu direnişi simgeleyen önemli bir dönüm noktasıdır.

Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, varoluş mücadelesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur.

Bugün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bunu elbette kahraman Mehmetçiklerimize, Mücahitlerimize ve Mücahidelerimize borçluyuz.

Kıbrıs Türk halkının, bu topraklarda özgürce, eşitlik ve güven içinde yaşaması için verilen mücadeleyi en kalbi duygularımla selamlıyor, canlarını feda ederek bizleri bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkür eder, halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarım.”