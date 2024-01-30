Gardiyanoğlu: 8 Bin Euro aylık maaşla danışman alınması söz konusu değildir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne 8 bin euro aylık maaşla danışman alınması haberlerini BRT Ana Haber’e değerlendirdi.

Gardiyanoğlu “İhtiyat Sandığı ‘na 8 Bin Euro aylık maaşla danışman alınması söz konusu değildir” dedi.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nde Prof. Dr. Arif Sarı ile yapılan çalışmanın “İhtiyat Sandığı dijital arşiv oluşturma projesinin ihale şartnamesini hazırlama projesi” olduğuna vurgu yapan Bakan Gardiyanoğlu, çağdaş modern, sürdürülebilir ve daha güvenli bir İhtiyat Sandığı için arşiv ve yazılımların önemine dikkat çekti.

Gardiyanoğlu “İddia edilen 8 bin Euroluk ödenek, sadece 3 ayı kapsamaktadır ve bu 8 bin Euro, ilgili şartnamalerin oluşturulması için, gerek yurt dışından gelecek uzmanların ulaşım, konaklama bedelleri , arşivleme sisteminde evrakların tasnif işlemleri ve şartnmaenin oluşması için harcanacak olan bir bütçedir. İhtiyat Sandığı’nın 8 bin Euro maaşla birni istihdam etmesi söz konusu değildir. Bu bir yalandır, bu bir iftiradır.“ şeklinde konuştu

Yapılan eylem ve çarpıtılarak adını kirletmeye dönük açıklamalar sonrasında, oluşturulacak fonun harcamasını, İhtiyat Sandığı Müdürü yönetimine vermeyi uygun bulduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, İhale şartnamesinin hazırlık sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu tarafına yönelendirilen ‘ rüşvet’ iddiaalrını kendisini ve ailesini derinden yaraladığını da ifade ederek, “İhtiyat sandığına yüzbinlerce dolar zarar verenler bana eylem yapmasın” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, 2017 yılından günümüze kadar, İhtiyat sandığında olmayan bir sisteme 1 milyon 100 bin dolar verenler ile işlemeyen bir programa 3 bin 500 Euro + KDV verenleri Sayıştay raproları ile birlikte açıklayacağını da kaydetti.