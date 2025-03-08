Gardiyanoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kadınların emeği, gücü ve kararlılığının, geleceğin inşasında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gardiyanoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bugün, dünya çapında kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal başarılarını kutladığımız, aynı zamanda kadınların iş gücündeki eşit haklar ve fırsatlar için verdiği mücadelenin önemini hatırladığımız özel bir gündür.” ifadelerine yer verdi.

Kadınların, tarih boyunca toplumların şekillenmesinde ve kalkınmasında önemli roller üstlendiğini ve her alanda emekleriyle büyük katkılar sunduğunu ifade eden Bakan Gardiyanoğlu, tüm emekçi kadınlara olan minnettarlığını dile getirdi.

Kadınlara, başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda daha fazla fırsat sunmak için çalışmayı sürdüreceğini dile getiren Gardiyanoğlu, kadınların çalışma yaşamında eşit ve adil bir şekilde yer alması; maruz kaldıkları fiziksel ve ruhsal şiddet başta olmak üzere yaşadıkları her türlü olumsuzluğun giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatın her alanında, üreten, iş kuran, sigortalı tüm kadınlara hizmet veren bir bakanlık olarak, kadına yönelik başlattığımız projeler kapsamında kendi işini kuracak girişimci kadınlarımıza sosyal güvenlik desteği anlamında katkıda da bulunuyoruz.

Kadınların emeği, gücü ve kararlılığı, geleceğimizin inşasında önemli bir yer tutmaktadır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, tüm kadınların haklarının savunulması ve güçlendirilmesi adına yürütülecek tüm çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”