Gardiyanoğlu: Amacımız çürük elmaları ayıklamak

İçişleri Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun “reçete vurgunu” dosyası kapsamında Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile görüşmesi tamamlandı.

Görüşme sonrası konuşan Gardiyanoğlu, polisin titizlikle çalışmayı sürdürdüğünü her hangi bir suç unsuru tespit edilmesi durumunda mahkeme sürecinin başlayacağını söyledi.

Gardiyanoğlu, amaçlarının eczacıları zan altında bırakmamak olduğuna dikkat çekerek eczacılar arasındaki çürük elmaları ayıklayacaklarını vurguladı.

Gardiyanoğlu’nun açıklaması şöyle:

Genel Müdür ile birçok konuyu görüştük. Bu konuda bir açıklama yapmam söz konusu değil. Soruşturmanın çapı genişletiliyor. Ben yargının işine karışamam. Polis tahkikatını gerçekleştirecek ardından dosya savcılığa gönderilecek. Savcılık suç unsuru olup olmadığı yönünde bir karar verir. Eğer bir suç unsuru varsa bunun mahkeme süreci başlar. Ben bakan olarak ilgili bürokratlarımın beyanlarıyla inandım ki bir suç unsuru vardır. Ben bir yargıç değilim. Ben bir idareciyim sıkıntı olduğunu var sayaraktan polise intikalini yaptırdık. Polisim titizlikle soruşturmaya devam ediyor.

Geçen gün eczacılar birliğinin bir açıklamasını gördüm. Biz kimseyi zan altında bırakmıyoruz. Yaklaşık 440’a yakın eczacımız var adamızda. Birçoğu bizim için çok kıymetlidir yani bizim tek amacımız sepetteki çürük elmaları ayıklamak.