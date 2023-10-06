Gardiyanoğlu: Amacımız yaşlılarımıza yüksek kalitede yaşam standardını sunmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yetkililerini kabul etti. Görüşmede ülkedeki yaşlı bakımevi ve huzurevi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins hazırladıkları çalışma ve projeleri Gardiyanoğlu’na sundu ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Gardiyanoğlu özel yaşlı bakımevleri konularıyla ilgili yasaların çok eski olduğunu belirterek, mevcut yasaların güncelleneceğini ve Meclis’e sunulacağını kaydetti.

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin yakında devreye gireceğini söyleyen Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde de yeni bir dönüşümün olacağını dile getirerek, “Amacımız yaşlılarımıza yüksek kalitede yaşam standardını sunmaktır.” ifadelerini kullandı.