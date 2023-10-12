Gardiyanoğlu Ankara’da çalışma yaşamı ve sosyal hizmetlerle ilgili uygulamaları inceledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara temasları çerçevesinde çalışma yaşamı ve sosyal hizmetlerle ilgili uygulamaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Gardiyanoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne çalışma ziyareti gerçekleştirerek Genel Müdür Samet Güneş, Genel Müdür Yardımcıları, İstihdam Müdürleri ve teknik uzmanlarla toplantı yaptı.

İŞKUR’un KKTC’deki çalışmalarını yakından izlediğini belirten Gardiyanoğlu, iş birliği arzusunun sürdüğünü görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye’de yaşanan deprem sonrası, KKTC’nin işçi potansiyelinde sıkıntı yaşandığını, 3. dünya ülkelerinden KKTC’ye yönelim yaşandığını belirterek İŞKUR’un potansiyelinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye’den ve diğer ülkelerden KKTC’ye gelecek işçilerle ilgili bireysel donanım ve kişisel önbilgileri elde etme konusunda İŞKUR’un portalından faydalanmak istediklerini dile getirdi.

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş de KKTC’ye ve Bakan Gardiyanoğlu’na yardımcı olmaktan gurur duyacaklarını belirterek, KKTC’ye yazılım, teknik, istihdam uzmanlığı konularında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.