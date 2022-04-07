Gardiyanoğlu: Antidemokratik olaylara karşı tepkisiz kalamayız

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Belediyeler Reformu’na karşı yapılan eylemlerde UBP bayrağı yakıldığı gerekçesi ile polise şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Gardiyanoğlu'nun açıklaması şöyle:

Siyaseten farklı olabiliriz, Görüşlerimiz farklı olabilir, Düşüncelerimiz farklı olabilir, Eylem en doğal haktır, Demokrasi çatısı altında yapılan her eyleme saygımız sonsuzdur. Dünkü eylemde Demokrasi çatısı altından çıkılmış ve Ulusal Birlik Partisinin logosunun bulunduğu atkı canlı yayında tüm halkımızın gözleri önünde yakılmıştı.Bizler bu tip antidemokratik olaylara karşı tepkisiz kalamayız.İlgili kişilerden bugün itibari ile şikayetçi olduk.Karar yüce yargımızındır.

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07/04/2022 16:18