Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Görüşmeleri Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı. Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair önemli bilgiler verdi. Asgari ücretin en geç 19 Ocak’a kadar belirlenmesi gerektiğini belirten Gardiyanoğlu, "Devlet hiçbir zaman asgari ücretten kaçmadı. Tüm tarafların hassasiyetlerini dengeleyerek bir çözüm bulacağız" dedi.

Bakan, asgari ücretin belirlenmesinde her iki tarafın görüşlerinin dikkate alınacağını vurgulayarak, "Amacımız oybirliği ile bir karar alınması, ancak en doğru ve en yakın çözümün bulunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.