Gardiyanoğlu: Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu önümüzdeki hafta toplantıya çağıracağım

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07/01/2025

Gardiyanoğlu: Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu önümüzdeki hafta toplantıya çağıracağım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu önümüzdeki hafta toplantıya çağıracağını açıkladı.

İlgili bakanlar ve bakanlık bürokratları ile yarın bir toplantı yapacaklarını da söyleyen Gardiyanoğlu, “ Amacımız Asgari Ücret toplantısı öncesinde durum değerlendirmesi yapmaktır” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı’nın 30 yıldır devletten alacağı olan 9 milyar Türk Liralık borcun bir milyarının önümüzdeki hafta ödeneceğini de kaydederek, geriye kalan 8 milyarTürk Liralık borcun da kademe kadene ödeneceğini duyurdu.

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TAGS: Gardiyanoğlu: Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu önümüzdeki hafta toplantıya çağıracağım
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