Gardiyanoğlu: Asgari Ücrete Düzenleme Geliyor, Yabancı İşçilere Yönelik Yeni Model Mart'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de asgari ücrette düzenleme yapılacağını ve 14 farklı sektörde yabancı işçilere yönelik yeni düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, sosyal sigortalı çalışan sayısının 150 bine ulaştığını, yaklaşık 75 bin yabancı uyruklu çalışanın bulunduğunu, bunlardan 45 bininin TC vatandaşı ve 30 bininin yabancı uyruklu olduğunu ifade etti. Gardiyanoğlu, bu çalışanların 70 bininin 14 farklı sektörde istihdam edildiğini açıkladı.

Gardiyanoğlu, asgari ücrette inşaat sektörünün en üst basamak olarak kabul edileceğini ve diğer sektörlerin bu sektörün altına sıralanacağını belirtti. Bakan, yeni düzenlemenin yabancı işçilere yönelik olduğunu ifade etti. Gardiyanoğlu, ücretlerin işveren tarafından daha fazla verilebileceğini de belirtti.

Çalışmaların son aşamaya geldiğini vurgulayan Gardiyanoğlu, Şubat sonu itibariyle Bakanlar Kurulu’na bir brifing sunacağını ve Mart sonu itibariyle düzenlemenin hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Gardiyanoğlu, medya sektörünün bu düzenleme dışında tutulduğunu ve medya sektörüne yönelik prim desteğinin 36 ay daha uzatıldığını duyurdu.